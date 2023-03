Kein Risiko: Juves Di Maria nicht in der Startelf

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wird im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League beim SC Freiburg in der Startelf auf seine beiden Offensivstars Ángel Di Maria und Federico Chiesa verzichten.

Das kündigte Trainer Massimiliano Allegri einen Tag vor dem Duell am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) im Freiburger Europa-Park Stadion an. "Sie können im Laufe des Spiels reinkommen, aber nicht von Anfang an spielen", sagte der Juve-Coach. Beide hätten gerade zum ersten Mal wieder trainiert. Bei Di Maria, der im Hinspiel den 1:0-Siegtreffer erzielt hatte, will Allegri zudem "nichts riskieren", weil der argentinische Weltmeister im vergangenen Herbst bereits länger ausgefallen war.

Der Turiner Trainer erwartet ein anderes Auftreten der Freiburger als noch am vergangenen Donnerstag beim knappen Sieg der Italiener. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Freiburg wenig Gegentore kassiert hat", sagte er. "Uns erwartet ein schwieriges Spiel, in dem wir nicht den Fehler machen dürfen, nur zu verteidigen."

