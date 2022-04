Lyon rettet Remis gegen dezimiertes West Ham

Olympique Lyon ist in der Europa League trotz einer Halbzeit in Überzahl nur zu einem 1:1 (0:0) gegen West Ham United gekommen.

Die Mannschaft um Ex-Weltmeister Jerome Boateng geriet durch Jarrod Bowen (52. Minute) sogar in Rückstand, ehe Tanguy Ndombelé (66.) das Ligue-1-Team des früheren Bundesliga-Trainers Peter Bosz mit seinem Ausgleichstor vor einer bösen Überraschung bewahrte. Beim Gegentor sah Boateng nicht gut aus. Erst leitete der Lyon-Verteidiger den Ball unfreiwillig zu Bowen, dann fälschte er den Schuss des West-Ham-Stürmers unhaltbar ab.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer West Hams Aaron Cresswell wegen einer Notbremse die Rote Karte gezeigt. Cresswell hatte Lyons Moussa Dembéle durch eine leichte Berührung zu Fall gebracht, als dieser auf das Tor der Londoner zulief.

Weil zwei Flitzer in der zweiten Halbzeit über das Spielfeld rannten und die Partie zweimal unterbrochen werden musste, gab es auch noch eine lange Nachspielzeit.

Das Rückspiel ist am kommenden Donnerstag. Der Gewinner dieser Paarung wäre am 28. April und am 5. Mai der Vorschlussrunden-Gegner von Bundesligist Eintracht Frankfurt, sollte dieser sich nach dem 1:1 gegen den FC Barcelona in der ersten Partie sensationell durchsetzen.

Sporting Braga bezwang die Glasgow Rangers mit 1:0 (1:0). Abel Ruiz (40.) markierte das Siegtor. Zudem traf Bragas Kapitän Ricardo Horta (25.) den Pfosten, drei Minuten später wurde der Treffer seines Bruders André wegen eines Foulspiels nicht anerkannt. Sollte Bundesligist RB Leipzig nach dem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel bei Atalanta Bergamo gewinnen, würden die Sachsen in der nächsten Runde auf den Sieger zwischen Braga und den Schotten treffen.

