Trotz Lewandowski-Tor: Barcelona scheidet in Manchester aus

Der FC Barcelona ist trotz eines Treffers von Top-Torjäger Robert Lewandowski in der Europa League ausgeschieden.

Eine Woche nach dem 2:2 im Hinspiel verlor der Tabellenführer der spanischen Fußball-Meisterschaft das Rückspiel der Zwischenrunde bei Manchester United mit 1:2 (1:0) und verpasste damit nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League auch das Achtelfinale der Europa League.

Der ehemalige Bayern-Stürmer Lewandowski hatte Barcelona in der 18. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Die Brasilianer Fred (47.) und Antony (73.) drehten das Spiel mit ihren Treffern zugunsten des englischen Premier-League-Clubs.

(dpa)