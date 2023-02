Union im Rückspiel gegen Ajax wieder mit Leite und Becker

Union Berlins Trainer Urs Fischer setzt im Europa-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam fast auf die gleiche Elf, die in den Niederlanden ein Unentschieden holte.

Lediglich Janik Haberer steht statt Morten Thorsby in der ersten Mannschaft für die Zwischenrunden-Partie (21.00 Uhr/ RTL) im Stadion An der Alten Försterei. Abwehrspieler Diogo Leite und Stürmer Sheraldo Becker, die am Wochenende gegen Schalke 04 pausiert hatten, rücken wieder in die Startelf. Das Hinspiel in Amsterdam endete 0:0. Union braucht einen Sieg, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Ajax-Trainer John Heitinga verändert sein Team im Vergleich zum Spiel in Amsterdam vor einer Woche ebenfalls auf einer Position. Statt Owen Wijndal beginnt der ehemalige Bundesliga-Profi Davy Klaassen.

(dpa)