United verpasst Halbfinale - Juventus im Glück

Der FC Sevilla spielt in der Europa League wieder mal weiter um den Titel - Manchester United ist dagegen raus. Juventus Turin dagegen kommt mit viel Glück weiter.

Manchester United ist im Viertelfinale der Europa League an Rekordsieger FC Sevilla gescheitert, Juventus Turin dagegen steht glücklich im Halbfinale. United verlor bei den Spaniern mit 0:3 (0:1), Juventus reichte ein 1:1 (1:1) bei Sporting Lissabon.

Youssef En-Nesyri (8. Minute/81.) und Loic Badé (47.) machten die Tore für Sevilla. Nach dem 2:2 im Hinspiel ist die Saison im Europapokal für United damit beendet, Sevilla dagegen spielt im Halbfinale nun gegen Juve und könnte zum siebten Mal den Wettbewerb gewinnen.

Juventus reichte nach dem 1:0 im Hinspiel das Remis bei Sporting. Adrien Rabiot (9.) hatte Juve in Führung gebracht, Marcus Edwards (20./Foulelfmeter) glich für Sporting aus. Anschließend drängten die Portugiesen auf den Sieg, blieben aber glücklos. Die Partie zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam ging in die Verlängerung.

Conference League: Florenz trotz Heimpleite weiter

In der Conference League schafften der AC Florenz, AZ Alkmaar und West Ham United den Einzug in die Runde der besten vier Teams. Florenz konnte sich nach dem 4:1 im Hinspiel eine 2:3 (0:1)-Heimniederlage gegen Lech Posen leisten.

Alkmaar gewann gegen RSC Anderlecht mit 4:1 (2:0, 2:0, 2:0) im Elfmeterschießen und drehte damit die 0:2-Hinspielniederlage. West Ham United setzte sich locker mit 4:1 (1:1) gegen KAA Gent durch. Das weitere Viertelfinale zwischen OGC Nizza und dem FC Basel ging zunächst in die Verlängerung.

