Real Madrid trauert um Ehrenpräsident Varela

Real Madrid trauert vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League um seinen Ehrenpräsidenten Amancio Amaro Varela.

Der ehemalige Fußballprofi und Europameister von 1964 starb im Alter von 83 Jahren, wie der Verein mitteilte.

Varela spielte insgesamt 14 Jahre für den spanischen Rekordmeister und wurde in dieser Zeit neunmal spanischer Meister. Zudem gewann er mit Real den Europapokal der Landesmeister und dreimal den spanischen Pokal. In 471 Spielen für die Königlichen erzielte er 155 Tore.

Der Verein aus Madrid ist am Dienstagabend in der Runde der letzten 16 beim FC Liverpool zu Gast (21.00 Uhr/DAZN). Das Rückspiel findet am 15. März in Madrid statt.

(dpa)