Titelverteidiger Italien wohnt während EM in Iserlohn

Beim WM-Triumph 2006 wohnte die italienische Fußball-Nationalmannschaft in Duisburg. Für die EM in Deutschland in diesem Jahr bezieht das aktuelle Team ebenfalls in Nordrhein-Westfalen Quartier.

Titelverteidiger Italien wird während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland Quartier in Iserlohn beziehen.

Die Stadt in Nordrhein-Westfalen sei unter anderem wegen der Nähe zu den ersten beiden Spielorten Dortmund und Gelsenkirchen gewählt worden, teilte der italienische Verband FIGC mit. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luciano Spalletti wird während des Turniers in diesem Jahr im Hotel Vier Jahreszeiten wohnen und im Hemberg-Stadion trainieren.

Die Squadra Azzurra trifft in der Vorrunden-Gruppe B auf Spanien, Kroatien und Albanien. Der Titelverteidiger startet am 15. Juni in Dortmund gegen Albanien in das Turnier. Am 21. Juni geht es dann in Gelsenkirchen gegen Spanien, am 24. Juni findet das letzte Vorrunden-Spiel gegen Kroatien in Leipzig statt. Die Azzurri werden ihr Quartier in Iserlohn am 10. Juni und damit fünf Tage vor ihrem EM-Auftakt beziehen.

(dpa)