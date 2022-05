FC Liverpool und Klopp erreichen CL-Finale - "Verrückt, was die hier abziehen"

Das Champions-League-Halbfinale zwischen Villarreal und dem FC Liverpool war furios. Zunächst wurde der Titelfavorit förmlich hergespielt. Jürgen Klopp schwärmt.

Vor dem Anpfiff der zweiten Begegnung zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool hätte wohl kaum ein objektiver Fußballfan damit gerechnet, dass das Halbfinalduell der Champions League nochmal derart spannend werden könnte. Beim letztlich souverän erscheinenden Weiterkommen der "Reds" mit einem 3:2-Auswärtssieg geriet der große Favorit jedoch zunächst ins Schwimmen.

Der Außenseiter von Erfolgstrainer Unai Emery begann im Estadio de la Cerámica überragend und brachte das Team von Jürgen Klopp gehörig ins Schwimmen. So stand zur Halbzeitpause nach einer furiosen Vorstellung eine 2:0-Führung zubuche, die Weichen standen demnach auf Verlängerung.

CL: Liverpool bezwingt Villarreal - Klopp erklärt Kehrtwende

Der Premier-League-Klub, der zuletzt 2019 die CL-Trophäe errang, wurde in der Halbzeitpause jedoch wieder auf Kurs gebracht - denn nach dem Wechsel ergab sich ein komplett anderes Bild. Mit einer emotionalen Ansprache dürfte der deutsche Kulttrainer seine Spieler auf Trab gebracht haben, dazu erzielten taktische Umstellungen die benötigte Wirkung. Wie die Kabinenpredigt in den Katakomben des Villarreal-Stadions ablief, dazu äußerte sich der 54-Jährige vor TV-Kameras nicht konkret.

Nach dem Abpfiff sagte "Kloppo" jedoch: „Als ich noch Owo trainiert habe (TV-Experte Patrick Owomoyela beim BVB, d. Red.) wär ich noch mehr aus dem Sattel gegangen. Ich habe zu meinem Co-Trainer gesagt: Finde Halbräume. Szenen, wo wir uns gut bewegt haben. Als ich in die Kabine rein komme, meinte er: 'Nichts gefunden'“, so Klopp lachend. Also habe er den Spielern selbst ein wenig mehr erklären müssen.

"Ein wenig Taktiktafel, ein wenig gezeigt, wo wir hinspielen wollten. Eigentlich war es ja nicht kompliziert. Wir wollten von Beginn an so spielen, aber nun mussten wir uns überwinden, denn auf einmal war richtig Druck auf der Pfanne", führt Klopp aus.

FC Liverpool im CL-Finale: Klopp schwärmt von Villarreal - "Überragend"

Auch ein Personalwechsel im Angriff hat sich bei der Kehrtwende gegen Villarreal bezahlbar gemacht: In Hälfte zwei machte der enttäuschende Diogo Jota Platz für Teamkollege Luis Díaz. Mit neuem Elan im Sturm und verstärkter Dominanz gelang dem FC Liverpool schließlich die Wende - und der dritte CL-Finaleinzug für den LFC in der Ära Jürgen Klopp.

Auch die Atmosphäre im kleinen "El Madrigal" ließ Klopp nicht unberührt. Kein Wunder, dass der Liverpool-Coach nach dem Weiterkommen schwärmte: "Wir sind her und dann fährst du mit dem Bus durch kleine Sträßchen und merkst: 'Okay, hier ist es anders'. Was die Fans hier abziehen, ist verrückt. Und die Truppe macht das auch überragend. Da sind ja auch ein paar Spieler, die wir aus der Premier League kennen. Die sind ja nicht nach Villarreal gegangen, weil sie bei Tottenham die Bäume ausgerissen haben, aber Unai Emery hat die hier richtig ans Laufen gekriegt. Ich habe da allerhöchsten Respekt davor und ich finde das Stadion geil, das muss ich schon sagen." Doch letztlich wird Liverpool im Finale stehen - und dort auf den Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Manchester City treffen (Infos, Ergebnisse und Spielplan).