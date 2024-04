Klopp über Slot: "Guter Typ, guter Coach"

Arne Slot von Feyenoord Rotterdam ist offenbar Topfavorit auf die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Ihm winkt laut Klopp "der beste Job der Welt".

Jürgen Klopp hat sich positiv über seinen möglichen Nachfolger Arne Slot als Trainer des FC Liverpool geäußert.

"Ich mag die Art, wie sein Team Fußball spielt. Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein guter Typ ist, ein guter Coach. Wenn er die Lösung ist, bin ich mehr als glücklich", sagte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei West Ham United. Er sei aber nicht in den Prozess involviert, so Klopp.

Slot hatte sich am Rande des Ligaspiels seines Clubs Feyenoord Rotterdam klar positioniert. "Ich möchte neuer Liverpool-Trainer werden. Meine Entscheidung ist klar. Feyenoord und Liverpool führen Verhandlungen. Ich warte ab, was dabei herauskommt", sagte Slot bei ESPN.

Slot besitzt bei Feyenoord noch einen Zweijahresvertrag. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro. Sollte Slot nach Anfield wechseln, erwarte ihn laut Klopp "der beste Job in der Welt, der beste Club der Welt, ein großartiges Team und fantastische Leute".

Slot arbeitet seit der Saison 2021/22 erfolgreich bei Feyenoord, wo er die Nachfolge von Dick Advocaat angetreten hatte. Gleich in seiner Premierensaison kam er mit Rotterdam ins Europacup-Finale der Conference League, ein Jahr später führte er den Club zur Meisterschaft. Am vergangenen Sonntag gewann Rotterdam unter Slot das nationale Pokal-Endspiel.

Klopp hört zum Saisonende in Liverpool nach fast neun Jahren auf. Mit dem Gewinn der Meisterschaft rechnet der Erfolgscoach nach dem 0:2 am Mittwoch beim FC Everton nicht mehr. "Ich erwarte nicht, dass sie (Arsenal und Manchester City) zwei Spiele verlieren. Wenn sie es doch tun, wäre es dumm, nicht da zu sein", so der 56-Jährige.

