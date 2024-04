Mbappé entscheidet über Datum für Real-Wechsel-Verkündung

Wann wird der seit Monaten diskutierte Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid bestätigt? In den Planungen zu seiner Vorstellung soll auch Taylor Swift eine Rolle spielen.

Stürmerstar Kylian Mbappé wird einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge selbst über den Zeitpunkt der Verkündung des Wechsels von Paris Saint-Germain zu Real Madrid entscheiden. Das berichtete das Blatt ohne weitere Angabe von Quellen.

Wann der kaum mehr bezweifelte Wechsel offiziell gemacht und der französische Ex-Weltmeister vorgestellt wird, sind nach wie vor aber die großen Fragen.

Zumal beide Mannschaften auch noch in der Champions League vertreten sind. PSG trifft im Viertelfinale auf Reals Fußball-Erzrivalen FC Barcelona, die Madrilenen müssten gegen Manchester City mit dem ehemaligen Barça-Coach Pep Guardiola antreten. Laut "Marca" könnte die Verkündung am Ende der Final-Woche erfolgen, sollten PSG und Real nicht in das Endspiel in London am 1. Juni einziehen.

Allerdings spielt bei einer Präsentation des 25-Jährigen auch Taylor Swift dem Bericht nach eine Rolle. Die US-Amerikanerin gibt am 29. und 30. Mai Konzerte in Madrid - genauer im Estadio Santiago Bernabéu von Real.

Mbappés Vertrag bei PSG läuft noch bis zum 30. Juni. Bei der EM in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli zählt die Équipe tricolore mit ihm trotz der Niederlage zuletzt gegen Deutschland zu den Topfavoriten.

(dpa)