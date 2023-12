Ajax Amsterdam scheitert erstmals in Pokal an Amateurclub

Die tiefe sportliche Krise von Ajax Amsterdam hat sich mit dem erstmaligen Pokal-Aus gegen einen Amateurclub fortgesetzt.

Der 20-malige Cupsieger verlor in der zweiten Runde 2:3 (0:1) bei Viertligist USV Hercules. Brian Brobbey und Chuba Akpom glichen in Utrecht mit ihren Toren in der 83. und 88. Minute zwar spät noch einen 0:2-Rückstand aus, doch in der Nachspielzeit machte Mats Grotenbreg mit dem Siegtor für den Außenseiter die Sensation perfekt.

"Das hätte nicht passieren dürfen", sagte Ajax-Assistenztrainer Michael Valkanis nach der Partie. Er vertrat dabei Chefcoach John van 't Schip, der wegen der Hochzeit seines Sohnes in Australien ist. "Wir gehen durch eine sehr schwierige Saison. Aber wir müssen weiter arbeiten und alles wieder in die Spur bringen", sagte Valkanis.

In der Ehrendivision hat sich Ajax nach einem historisch schlechten Saisonstart inzwischen auf Rang fünf verbessert. Der Rückstand auf Spitzenreiter PSV Eindhoven beträgt aber schon 23 Punkte.

(dpa)