Ehemaliger schottischer Nationaltrainer Brown gestorben

Der frühere schottische Nationaltrainer Craig Brown ist tot.

Wie der nationale Verband mitteilte, starb der angesehene Coach im Alter von 82 Jahren. Brown betreute die Nationalmannschaft von 1993 bis 2001 und ist damit bis heute der am längsten amtierende Auswahltrainer Schottlands.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die größten Erfolge feierte er mit der Qualifikation für die Europameister 1996 in England und die Weltmeisterschaft zwei Jahre später in Frankreich. Nachdem Schottland unter seiner Führung anschließend die Teilnahme an der EM 2000 und der WM 2002 verpasst hatte, trennte sich der Verband 2001 von ihm und holte den deutschen Ex-Weltmeister Berti Vogts als Nachfolger.

(dpa)