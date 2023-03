Public Viewing bei Heim-EM: 17 Großevents in 10 Städten

Genau wie beim Sommermärchen 2006 werden die Fußballfans auch bei der Heim-EM in 15 Monaten auf großen Plätzen zusammen feiern können.

"In zehn Städten sind aktuell 17 Großevents wie Fan-Villages und Public Viewings in Planung. Und wir sind noch nicht am Ende", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm. Beim "Dialogforum Nachhaltigkeit" mit mehr als 200 Gäste gaben der Weltmeister von 2014 und Verbands-Vizepräsidentin Celia Sasic im DFB-Campus einen aktuellen Stand zu den Vorbereitungen.

"Der enge Austausch mit den Host Cities ist gerade jetzt entscheidend, denn viele Fragen entscheiden sich dort", meinte Lahm. Das trifft auch auf die angestrebte ökologische Nachhaltigkeit zu, etwa in Form einer klimafreundlichen Mobilität zu den Arenen.

Nachhaltigkeit im Fokus

"Nachhaltigkeit ist als Thema nicht nur angekommen, die Nachhaltigkeit steht heute im Fokus unseres Tuns", betonte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der Deutsche Fußball-Bund stellte seine Nachhaltigkeitsstrategie "Gutes Spiel" vor, die Neuendorf als "einen der wichtigeren Präsidiumsbeschlüsse" wertete.

Außerdem gab der DFB bekannt, dass sich bereits Tausende Menschen jeden Alters als freiwillige Helfer für die EM beworben hätten, insgesamt aber 16 000 Volunteers benötigt werden. Am 14. Juni – also exakt 100 Tage vor Turnierstart – öffnet die Bewerbungsplattform.

(dpa)