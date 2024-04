Inter Miami und Messi scheiden in Champions Cup aus

Ein Titel futsch: Auch mit Rückkehrer Lionel Messi kann Inter Miami das 1:2 aus dem Hinspiel nicht drehen und verliert im Champions Cup gegen Monterrey aus Mexiko. Ein Ex-Profi aus Barcelona fliegt.

Lionel Messi ist mit Inter Miami im Viertelfinale des CONCACAF Champions Cups gegen Monterrey ausgeschieden. Nach dem 1:2 im Hinspiel, das der Weltmeister aus Argentinien noch verletzt verpasst hatte, unterlag Miami im Rückspiel in Mexiko mit 1:3.

Die Gastgeber gingen nach 31 Minuten in Führung und erhöhten in der 58. und 64. Minute. Das 1:3 von Diego Gomez in der 86. Minute nach Vorarbeit des achtmaligen Weltfußballers kam zu spät für die Wende. Miami spielte da nach einer Gelb-Roten Karte für Jordi Alba bereits in Unterzahl (78.). Auch die beiden anderen Ex-Profis des FC Barcelona, Luis Suarez und Sergio Busquets, spielten von Beginn an. Der gebürtige Franke Julian Gressel stand ebenfalls in der Startaufstellung.

Messi hat mit Miami in dieser Saison damit noch zwei Titelchancen. In der Liga liegt die Mannschaft auf Rang drei der Eastern Conference, dazu kommt der im Sommer ausgetragene Leagues Cup.

