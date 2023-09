Montella tritt Kuntz-Nachfolge in der Türkei an

Der Italiener Vincenzo Montella wird Nachfolger von Stefan Kuntz als Fußball-Nationaltrainer der Türkei.

Einen Tag nach der Trennung vom deutschen Coach gab der nationale Fußballverband die Verpflichtung des 49-jährigen Montella bekannt. Der frühere Profi war zuletzt als Clubtrainer beim türkischen Erstligisten Adana Demirspor tätig. Sein Vertrag als Nationaltrainer läuft über drei Jahre, teilte der Verband mit.

Kuntz (60) war am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden worden, nachdem die Türkei in der Vorwoche 2:4 gegen Japan verloren hatte. "Einer meiner größten Träume war es, während der Heim-EM in Deutschland an der Seitenlinie als Trainer der türkischen Nationalmannschaft zu stehen – leider bleibt das jetzt nur noch ein unerfüllter Traum", schrieb der langjährige deutsche U21-Auswahlcoach auf seiner Website.

Er wünsche der türkischen Auswahl und "vor allem dem türkischen Volk, dass unsere erfolgreiche Arbeit fortgeführt wird und die Mannschaft sich für die kommende Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert".

(dpa)