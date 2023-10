Nach Anschlag in Brüssel: Schweigeminute in der EM-Quali

Nach dem tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußball-Fans in Brüssel wird vor den EM-Qualifikationsspielen am Dienstag mit Schweigeminuten der beiden Opfer gedacht.

Es werde vor allen Partien einen kurzen Moment der Stille geben, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

Am Abend sind sieben weitere Partien in der Qualifikation für das Turnier in Deutschland 2024 geplant.

Am Montagabend war die Partie zwischen Belgien und Schweden beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Zuvor waren zwei schwedische Fans durch Schüsse in Brüssel ums Leben gekommen, ein weiterer Mensch war verletzt worden. Die belgische Regierung wertete den Anschlag als Terrorakt. Der mutmaßliche Täter, ein 45 Jahre alter Tunesier, war nach langer Flucht von der belgischen Polizei erschossen worden.

(dpa)