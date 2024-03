U17-WM bis 2029 jährlich in Katar

Katar will sich als Ausrichter vieler Sport-Großereignisse etablieren. Nach der WM 2022 sind nun jährlich bis 2029 die U17-Kicker zu Gast.

Die Weltmeisterschaft der U17-Fußballer wird bis 2029 jährlich in Katar ausgetragen. Das beschloss das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einer virtuellen Sitzung. Zudem soll die WM der U17-Juniorinnen ab 2025 für die nächsten fünf Jahre in Marokko gespielt werden. Bislang wurden beide Turniere im Zweijahres-Rhythmus ausgetragen.

Bereits im Vorjahr hatte die FIFA bekannt gegeben, dass die U17-WM ab 2025 jährlich ausgespielt und von 24 auf 48 Mannschaften aufgestockt wird. Beim Turnier der weiblichen U17-Teams sind zukünftig 24 Nationen dabei.

"Die Nutzung der vorhandenen Fußballinfrastruktur im Interesse der Turniereffizienz und Nachhaltigkeit" habe bei der Wahl der Ausrichter im Vordergrund gestanden, begründete die FIFA die Entscheidung. Katar war 2022 Ausrichter der Männer-Fußball-WM. Wegen Menschenrechtsverletzungen und Sportswashing hatte es massive Kritik an Katar gegeben.

(dpa)