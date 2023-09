Argentinische Schüler ehren Messi mit Mosaik

Knapp neun Monate nach dem Titelgewinn der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar haben Schüler in Argentinien Stürmerstar Lionel Messi mit einem Mosaik aus Schraubverschlüssen geehrt.

Die Jugendlichen des Instituto Nuestra Señora de Lourdes in der Ortschaft Grand Bourg in der Provinz Buenos Aires fügten im Innenhof der Schule Tausende farbige Verschlüsse von Getränkeflaschen zu einem Bild zusammen, das Messi mit dem Weltmeisterpokal zeigt. Unter dem Mosaik schrieben sie: "Danke Kapitän."

"Es ist eine Hommage an den Mann, der uns so viel Freude bereitet hat", schrieb der Lehrer Sebastián Ramírez, der das Mosaik mit seinen Schülern angefertigt hatte, dazu auf Instagram. Der Lehrer hatte in der Vergangenheit mit seinen Schülern schon andere Bilder aus Schraubverschlüssen gelegt, darunter Porträts des Künstlers Salvador Dalí und des afghanischen Mädchens Sharbat Gula, das durch ein Titelfoto der Zeitschrift "National Geographic" weltberühmt wurde.

Angesichts der schweren wirtschaftlichen Krise in Argentinien und der politischen Spannungen vor der Präsidentenwahl im Oktober kommt Messi in seiner Heimat die Rolle einer Integrationsfigur für die tief gespaltene Gesellschaft zu. "Mit einem Kunstwerk und großer Dankbarkeit grüßen wir den, der uns mit großen Gefühlen inspiriert", schrieb Lehrer Ramírez zu einem Bild des Mosaiks auf Instagram.

(dpa)