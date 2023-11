Klinsmanns Südkorea startet mit Kantersieg in WM-Quali

Die von Jürgen Klinsmann trainierte Fußball-Nationalmannschaft Südkoreas ist perfekt in die Gruppenspiele für die WM-Qualifikation 2026 gestartet.

Im ersten Spiel der Gruppe C siegte das Team in Seoul 5:0 (1:0) gegen Singapur. Die Tore für die Auswahl des früheren Bundestrainers erzielten Cho Gue-Sung (44. Minute), Hwang Hee-Chan (49.), Kapitän Son Heung-Min von Tottenham (63.), Hwang Ui-Jo (68./Foulelfmeter) und Lee Kang-In (85.). Weiter geht es für Klinsmanns Auswahl am Dienstag in China, dritter Gruppengegner ist Thailand.

(dpa)