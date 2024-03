Celta Vigo trennt sich von Trainer Rafa Benitez

Rafa Benitez ist einer der angesehensten Fußball-Trainer Spaniens. In Vigo wurde der 63-Jährige aber schon nach acht Monaten vor die Tür gesetzt.

Der abstiegsgefährdete spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo trennt sich nach nur achtmonatiger Zusammenarbeit von Trainer Rafa Benitez.

Der 63-Jährige habe mit "absoluter Hingabe und vollem Einsatz" gearbeitet, die Mannschaft habe in dieser Zeit "jedoch nicht die vom Verein erwarteten Ergebnisse erzielt", teilte der Club aus der Region Galicien im Nordwesten Spaniens am Dienstag mit. Der bisherige Coach der zweiten Mannschaft, Claudio Giráldez, werde den Posten übernehmen und bereits am kommenden Sonntag im Liga-Auswärtsduell beim FC Sevilla erstmals auf der Bank sitzen, hieß es.

Nach der 0:4-Niederlage am Wochenende beim Tabellenführer Real Madrid liegt Celta Vigo in der Primera División mit 24 Punkten und nur fünf Siegen aus 28 Spielen auf Platz 17 in der Tabelle. Damit hat man lediglich zwei Zähler Abstand auf die Abstiegsplätze.

Benitez ist einer der bekanntesten Trainer Spaniens. In der Vergangenheit hat er unter anderem so namhafte Vereine wie den FC Valencia, den FC Liverpool, Inter Mailand, Chelsea, den SSC Neapel und Real Madrid trainiert. Er hatte erst im letzten Sommer einen Dreijahres-Vertrag in Vigo unterschrieben.

(dpa)