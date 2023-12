Mbappé trifft doppelt am Geburtstag: PSG siegt gegen Metz

Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain an seinem 25.

Geburtstag mit zwei Toren zu einem weiteren Sieg geführt. Der Fußball-Superstar traf beim 3:1 (0:0) gegen den FC Metz zum Abschluss der Hinrunde doppelt (60./83. Minute).

Vitinha (49.) hatte PSG zuvor in Führung gebracht. Matthieu Udol (72.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für die Gäste. In der kurzen Winterpause führt PSG damit die Tabelle der Ligue 1 mit fünf Punkten vor OGC Nizza an.

(dpa)