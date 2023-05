Monacos Kevin Volland zieht es zurück nach Deutschland

Fußballprofi Kevin Volland sieht seine Zukunft in Deutschland.

"Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben", sagte der 30 Jahre alte Stürmer von der AS Monaco "ran.de".

"Aber was dann genau wird, muss man mal schauen. Ich bin nächstes Jahr 31, habe eine Familie mit zwei Kindern, das fließt in so eine Entscheidung alles mit rein. Bisher haben wir immer eine gute Lösung gefunden." Der Vertrag des 15-maligen deutschen Nationalspielers läuft noch bis Sommer 2024.

Aktuell fühle er sich auch privat im Fürstentum wohl, erklärte Volland, weshalb er seinen Vertrag gerne erfüllen wolle. "Und nach den vier Jahren muss man dann schauen, ob man hier nochmal verlängert, ob man nochmal irgendwo in der Bundesliga unterschreibt oder auf was man dann noch Lust hat." Volland war 2020 von Bayer Leverkusen nach Monaco gewechselt. Zuvor hatte er in Deutschland auch für die TSG 1899 Hoffenheim und den TSV 1860 München gespielt.

In der aktuellen Saison erzielte Volland in 22 Pflichtspielen sechs Tore und gab drei Vorlagen für den Tabellenvierten der Ligue 1. In der Europa League war der Bayer mit Monaco an seinem Ex-Club Leverkusen gescheitert. "Ich denke schon, dass sie den Titel holen können", sagte Volland nun über die Werkself, auch wenn AS Rom "schon ein harter Brocken" sei.

(dpa)