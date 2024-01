Messi und Suarez laufen zusammen für Inter Miami auf

Messi und Suarez sind Freunde. Und nun spielen sie wieder zusammen. Mit Inter Miami bestreiten sie ihr erstes gemeinsames Spiel.

Vier Tage nach seiner umstrittenen Wahl zum Weltfußballer hat Lionel Messi mit seinem Club Inter Miami die Vorbereitung auf die neue Saison in der Major League Soccer gestartet. Miami trennte sich zu Beginn einer Welttour in einem Testspiel torlos von der Nationalmannschaft El Salvadors.

An Messis Seite startete in der ersten Hälfte erstmals Luis Suarez, mit dem Stürmer aus Uruguay hatte der 36 Jahre alte Argentinier bereits beim FC Barcelona eine erfolgreiche gemeinsame Zeit. Neben Messi und Suarez standen auch deren langjährige Barca-Weggefährten Sergio Busquets und Jordi Alba in der Startformation, ebenso der im bayerischen Neustadt an der Aisch geborene Julian Gressel. Der 30 Jahre alte amerikanische Nationalspieler, der seit zehn Jahren in den USA spielt, war erst im Januar von Columbus Crew zu Inter Miami gewechselt.

Auf seiner Tour spielt Inter Miami unter anderem auch in Saudi-Arabien und trifft dort auf Al-Hilal, den Club des verletzten Neymar, und Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo.

(dpa)