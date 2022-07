Ilkay Gündogan setzt auf Qualitätsschub durch Haaland

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan erhofft sich durch die Verpflichtung von Erling Haaland einen Qualitätsschub für seinen Club Manchester City.

"Er ist eine Maschine, gerade mit seiner Statur und der physischen Kraft, die er mitbringt", sagte Gündogan dem TV-Sender Sky über den von Borussia Dortmund verpflichteten Norweger.

Der englische Meister könne vor allem von der Körperlänge des 1,94 Meter großen Haaland profitieren. Manchester City habe in der Vergangenheit keinen "bulligen, großen Stürmer" gehabt, so Gündogan: "Jetzt haben wir auch noch die Alternative, Flanken in den Strafraum zu schlagen und wissen, dass wir da wirklich einen kopfballstarken Spieler haben, der sich mit seiner Physis zum Beispiel auch mal gegen einen Virgil van Dijk durchsetzen kann."

Besonders beeindruckt ist Gündogan von der Einstellung des 22-jährigen Neuzugangs: "Diese Mentalität, unbedingt ein Tor machen zu wollen - im Vollsprint, vom eigenen Sechzehner durchzusprinten zum gegnerischen Sechzehner, mit dieser Gier, den Ball dann ins gegnerische Netz zu schießen. Das verbunden mit der fußballerischen Qualität, die er hat, die physischen Komponenten - das zusammen macht ihn zu einem richtig tollen Fußballer."

Am Samstag geht es für Manchester City gegen den FC Liverpool um den Community Shield, den ersten Titel der Saison. "Das ist vergleichbar mit dem deutschen Supercup und dementsprechend freuen wir uns auf das Duell mit unserem größten Kontrahenten. Ich glaube, dass es ein spannendes Spiel wird, wenn man noch nicht so richtig einschätzen kann, wo beide Mannschaften stehen. Es wird ein tolles Duell, da bin ich mir sicher", sagte Gündogan.

(dpa)