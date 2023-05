Schmadtke ist Favorit als Sportdirektor beim FC Liverpool

Im Februar hat Jörg Schmadtke seine Karriere als Bundesliga-Manager beendet. Doch der Ruhestand weilt offenbar nur kurz: Laut "The Telegraph" soll er neuer Sportdirektor beim FC Liverpool werden.

Jörg Schmadtke ist laut einem Bericht Favorit für den Posten als Sportdirektor beim FC Liverpool und könnte neuer Partner von Trainer Jürgen Klopp werden. Das schrieb die englische Zeitung "The Telegraph" am Samstagabend und bezeichnete die Entwicklung als "Schock". Der 59 Jahre alte Schmadtke arbeitete zuletzt in der Fußball-Bundesliga als Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg und war in Deutschland als Manager auch für den 1. FC Köln, Hannover 96 und Alemannia Aachen aktiv. Im Februar hatte er seine Funktionärs-Karriere beendet und sich in den Ruhestand verabschiedet.

Beim Verein von Trainer Klopp hatte der bisherige Sportdirektor Julian Ward im vergangenen November seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Seitdem läuft bei den Reds die Suche nach einem Nachfolger.

(dpa)