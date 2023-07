Mbappé und Antetokounmpo scherzen über Transfer-Offerte

Das kolportierte 300-Millionen-Euro-Angebot des saudischen Fußballclubs Al-Hilal für Fußball-Superstar Kylian Mbappé beschäftigt auch Stars aus anderen Sportarten.

Der griechische Basketball-Profi Giannis Antetokounmpo veröffentlichte am späten Montagabend sein Bild von sich und schrieb dazu: "Al-Hilal, ihr könnt mich nehmen. Ich sehe aus wie Kylian Mbappé." Der 24 Jahre alte Franzose retweetete den Post und kommentierte ihn mit 13 Tränen lachenden Emojis.

Al-Hilal soll Paris-Saint Germain das Rekordangebot unterbreitet haben. PSG bestätigte laut mehreren Medien die Offerte und erteilte demnach Al-Hilal die Erlaubnis, direkt mit dem Torjäger in Verhandlungen zu treten. Dass Mbappé aber überhaupt einen Wechsel in die international wenig bedeutende Liga in Betracht zieht, ist unwahrscheinlich. Der Fußball-Weltmeister von 2018 ist noch bis kommendem Sommer bei Paris unter Vertrag, hatte aber erklärt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Fußballaffiner NBA-Superstar

Basketballer Antetokounmpo postet in den sozialen Netzwerken immer wieder Inhalte über Fußballstars. So bot er im Juni scherzhaft an, sich beim Trio Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Karim Benzema ins Tor zu stellen, falls dieses geschlossen in Saudi-Arabien auflaufe. Messi ist nun allerdings zu Inter Miami in den USA gewechselt.

(dpa)