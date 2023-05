Messi: Laureus-Preise nach Rückkehr ins PSG-Training

Lionel Messi ist nach seiner Suspendierung früher als erwartet zurück bei PSG und in Paris. Dort erhält der argentinische Weltmeister eine Ehrung für sich und die WM-Gewinner von Katar.

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist von der Laureus World Sports Academy ausgezeichnet worden. Im Pavillon Vendôme in Paris erhielt Messi den Sportsman of the Year Award und nahm auch den sogenannten Team of the Year Award im Namen der argentinischen Nationalmannschaft entgegen.

Messi ist der erste Sportler, der im selben Jahr die individuelle und auch die Mannschaftsauszeichnung gewonnen hat, teilte Laureus mit.

"Dies ist eine besondere Ehre, vor allem, weil die Laureus World Sports Awards dieses Jahr in Paris verliehen werden, der Stadt, die meine Familie willkommen geheißen hat, seit wir 2021 hierherkamen", wurde der 35-Jährige in einer Mitteilung zitiert. "Ich möchte mich bei all meinen Teamkollegen bedanken, nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei PSG - nichts davon habe ich allein erreicht, und ich bin dankbar, dass ich alles mit ihnen teilen kann."

Messis Zukunft ist weiterhin offen

Nach einer öffentlichen Entschuldigung von Messi hatte sein Club Paris Saint-Germain die Suspendierung des Argentiniers vorzeitig aufgehoben. Der zuvor lange beim FC Barcelona aktive siebenmalige Weltfußballer habe das Training wieder aufgenommen, teilte der französische Meister und Spitzenreiter am Montag mit. Messi hatte sich für seinen unangemeldeten Kurztrip nach Saudi-Arabien beim Verein und seinen Teamkollegen entschuldigt. Seine Zukunft nach dieser Spielzeit ist offen.

Laureus-Preise erhielten neben Messi und Fußball-Weltmeister Argentinien auch Leichtathletik-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika, Tennis-Profi Carlos Alcaraz aus Spanien, der dänische Fußballer Christian Eriksen, Paralympics-Sportlerin Catherine Debrunner aus der Schweiz und Freesytyle-Ski-Olympiasiegerin Eileen Gu aus China.

