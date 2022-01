ManCity-Profi Mendy auf Kaution freigelassen

Benjamin Mendy vom englischen Fußball-Erstligisten Manchester City ist nach 134 Tagen in Untersuchungshaft unter Kaution freigelassen worden.

Der 27 Jahre alte französische Verteidiger war im vergangenen August wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Manchester in Untersuchungshaft genommen worden. Eigentlich hätte bereits in diesem Monat der Prozess gegen ihn beginnen sollen, doch dieser wurde nun auf den Sommer verschoben.

Bis zu seinem nächsten Gerichtstermin am 24. Januar dürfe Mendy nun auf freiem Fuß bleiben, meldete die Nachrichtenagentur PA, er müsse aber seinen Reisepass abgeben und weiter Auflagen befolgen. Mendy werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

