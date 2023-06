Spanien - Italien live im TV und Stream: Übertragung im Halbfinale der Nations League

Im Halbfinale der Nations League spielt Spanien gegen Italien. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Nach Abschluss der Gruppenphase der letzten Nations League haben sich nur die vier Gruppensieger für das "Final Four", die Finalrunde, qualifiziert. Die verbleibenden Teams im Halbfinale sind neben den niederländischen Gastgebern Kroatien, Spanien und Italien.

Beim Final Four der Nations League im Juni erwarten die Zuschauer folgende Halbfinals: In der zweiten Partie treffen Spanien und Italien aufeinander, während zuvor bereits Gastgeber Niederlande gegen Kroatien spielt. Die deutsche Mannschaft ist nicht dabei. Das Team von Nationaltrainer Hansi Flick hat ein enttäuschendes Jahr im Fußball hinter sich, mit einem frühen Ausscheiden bei der WM und dem Scheitern in der Gruppenphase der Nations League.

Spanien - Italien live im TV und Stream: Übertragung des Halbfinales in der Nations League

Die UEFA Nations League ist erst seit wenigen Jahren Bestandteil des internationalen Fußballkalenders. Doch seitdem laufen jedes Jahr zahlreiche Spiele der Nations League im Fernsehen und Live-Stream. 55 Teams nehmen in vier Ligen teil und der Wettbewerb sieht Auf- und Abstiege vor. Nur die vier Gruppensieger aus der ersten Liga qualifizieren sich am Ende für die Finalrunde.

So wie WM-Halbfinalist Spanien und der amtierende Europameister Italien. Die Nations League ist noch ein recht junger Wettbewerb in der Geschichte des Fußballs und nicht so prestigeträchtig wie die Europa- oder die Weltmeisterschaft. Doch für beide Nationalteams ist es trotzdem die Möglichkeit sportliche Erfolge zu feiern.

Doch wo werden die Spiele übertragen? Die Spiele der Nations League sind nur im Pay-TV zu sehen. Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Rechte zur Übertragung gesichert. Somit läuft das Halbfinale Spanien gegen Italien exklusiv auf DAZN. Für den Zugriff auf die Live-Streams der Spiele ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die Preise für ein monatliches Abonnement bei DAZN variieren je nach gewähltem Modell und liegen zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro.

Spanien - Italien: Termin und Uhrzeit des Halbfinales in der Nations League

Sowohl Spanien als auch Italien konnten noch nicht die Nations League gewinnen. Somit wäre es für beide Nationalmannschaften der erste Gewinn des Wettbewerbs. Die Halbfinalspiele der UEFA Nations League werden am 14. und 15. Juni 2023 in Rotterdam und Enschede ausgetragen.

Hier ist eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zum zweiten Halbfinalspiel zwischen Spanien und Italien

Spiel: Spanien - Italien, Halbfinale der Nations League 2022/2023

- Italien, der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 15. Juni 2023

Donnerstag, 15. Juni 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: Grolsch Veste, Enschede ( Niederlande )

Grolsch Veste, ( ) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV und Stream: DAZN

Spanien gegen Italien in der Nations League: Bilanz der Nationalteams

Im letzten Aufeinandertreffen, im Halbfinale der Nations League 2021, brach Spanien Italiens damalige Rekordserie von 37 ungeschlagenen Länderspielen. Obwohl sie in dieser Saison knapp davor standen, den zweiten aufeinanderfolgenden Halbfinal-Auftritt zu verpassen, sicherte Spaniens Stürmer Álvaro Morata mit seinem späten Siegtor gegen Portugal den Gruppensieg für "La Roja". Seitdem hat Luis de la Fuente Luis Enrique als Trainer abgelöst.

Nachdem Italien sich nicht für die Weltmeisterschaft 2022 qualifizieren konnte, sicherte sich der amtierende Europameister in der Nations League dieses Jahr den ersten Platz in einer Gruppe mit England, Deutschland und Ungarn. Nach einer Niederlage im ersten Qualifikationsspiel für die EURO 2024 gegen England will das Team von Roberto Mancini sicher beweisen, dass sie weiterhin zu Europas Fußball-Elite gehören.

Das höchste Ergebnis in einem Duell zwischen den beiden Mannschaften erzielte Italien im Jahr 1928 mit einem 7:1-Sieg gegen Spanien - die letzten Spiele waren deutlich ausgeglichener.