Wolfsberger AC trennt sich von Robin Dutt

Robin Dutt ist nicht länger Trainer des Wolfsberger AC.

Der österreichische Fußball-Erstligist trennte sich nach dem 1:2 gegen den TSV Hartberg von dem 58-Jährigen, wie der Club mitteilte.

Diese Entscheidung sei bei einem Gespräch zwischen Präsident Dietmar Riegler und Dutt gefallen, hieß es weiter. Am Sonntagvormittag verabschiedete sich der frühere Bundesliga-Trainer vom Team.

Dutt hatte den WAC zu Beginn der Saison 2021/22 übernommen und das Team auf Platz vier und so in die Europacup-Qualifikation geführt. Die Kärntner unterlagen vergangenen Sommer im Playoff der Conference League gegen Molde FK. Auch in der Bundesliga lief es in dieser Saison nicht rund, die Meisterrunde wurde nun verfehlt.

"Der WAC ist mir in den vergangenen zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Das Vertrauensverhältnis zu Dietmar Riegler, meinem Trainerteam und dem Staff war etwas ganz Besonderes. Ich wünsche der Mannschaft, von der ich weiterhin voll überzeugt bin, alles Gute", sagte der gebürtige Kölner Dutt. Er hatte zuvor im deutschen Profifußball Freiburg, Leverkusen, Bremen und Bochum trainiert.

(dpa)