Fuchs begutachtet Unions Champions-League-Dekoration

Ein Fuchs hat im Berliner Olympiastadion die Ruhe vor dem Ansturm der Fans des 1.

FC Union Berlin für eine Stippvisite genutzt.

Auf einem Foto, das die Köpenicker auf der Online-Plattform X posteten, ist das Tier zu sehen, wie es im leeren Stadion die großen Banner mit den Logos des Fußball-Bundesligisten und der Champions League anschaut.

Am Abend empfangen die Eisernen im Stadion von Stadtrivale Hertha BSC den SC Braga (Portugal) zum ersten Königsklassen-Heimspiel der Vereinsgeschichte. Mehr als 73.000 Unioner werden in der ausverkauften Arena erwartet.

Füchse sind im Berliner Stadtgebiet immer wieder zu sehen. Den Besuch des Tiers kommentierte Union in Richtung der Handballer von den Füchsen Berlin mit: "Jetzt übertreibt ihr aber!". Der Handball-Bundesligist antwortete: "Sorry, warten schon ne Weile auf Champions League. Haben Bock." 2012 konnten sich die Handballer zuletzt für die Königsklasse qualifizieren. Im Sommer hatte es bereits einen ähnlichen Austausch zwischen den Clubs gegeben, als ein Fuchs im Stadion An der Alten Försterei umherlief.

(dpa)