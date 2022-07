Gündogan nicht mit auf die US-Tour von Manchester City

Ilkay Gündogan fehlt im 26-köpfigen Kader von Manchester City für den Vorbereitungstrip in die USA.

Der neue Club von Top-Stürmer Erling Haaland machte auf seiner Homepage keine Angaben zu den Gründen, warum der deutsche Fußball-Nationalspieler von Trainer Pep Guardiola nicht berücksichtigt wurde oder werden konnte. Einem Bericht des Magazins "The Athletic" zufolge, kann Gündogan wegen der Corona-Einreisestimmungen in den USA nicht mitkommen.

Gündogan infizierte sich bereits zweimal mit dem Coronavirus. Erstmals im September 2020. "Ich hatte ziemlich alle Symptome. Angefangen mit Fieber, Halskratzen, Geschmacksverlust. Ich hatte mich so schlecht gefühlt, wie vorher noch nie", hatte der mittlerweile 31-Jährige danach einmal berichtet. Er ließ sich im vergangenen Sommer dann einmal impfen, galt damit in Deutschland als vollständig geimpft.

Eine zweite Impfung für die Reise in die USA sollte in diesem Sommer folgen. Im Juni wurde er aber erneut positiv auf das Virus getestet, die Ärzte hätten danach von einer weiteren Impfung vor dem Ablauf von drei Monaten nach dem ersten Negativergebnis abgeraten, berichtete "The Athletic". Damit ist eine Einreise in die USA aber nicht möglich. Gündogan soll dem Magazin-Bericht zufolge nun mit der U23 von Manchester nach Kroatien reisen.

