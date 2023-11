Klopp zwischen Guardiola und Nunez: "Stärker als ich"

Jürgen Klopp als Bodyguard: Der Trainer des FC Liverpool hält seinen Spieler zurück, der verbal mit Pep Guardiola aneinandergerät. Hinterher scherzen beide Trainer über den Vorfall.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff im hitzigen Premier-League-Topspiel ging City-Coach Pep Guardiola auf Konfrontationskurs mit dem ebenfalls aufgebrachten Darwin Nunez.

Doch Liverpools Fußball-Trainer Jürgen Klopp hielt seinen Spieler zurück und verhinderte womöglich Schlimmeres. "Er ist einfach stärker als ich", scherzte Guardiola später bei der Pressekonferenz, als sich die Emotionen wieder gelegt hatten. "Nichts ist passiert", bekräftigte der Spanier.

"Es sind Emotionen"

Auch Klopp wollte die Szene nach dem 1:1 seiner Reds in der englischen Fußball-Premier-League bei Titelverteidiger Manchester City nicht überbewerten. "Es sind Emotionen. Pep will gewinnen, wir wollen gewinnen - beide haben nicht gewonnen. Niemand war wirklich glücklich, dann können solche Dinge passieren", sagte der deutsche Coach und ergänzte: "Ich liebe sie beide. Also habe ich versucht, die Situation zu beruhigen, ohne zu Hundert Prozent zu wissen, was passiert ist. Ich habe kein Wort verstanden."

Er könne wirklich nichts dazu sagen, betonte Klopp, ehe er lächelnd anfügte: "Ich war überhaupt nicht beteiligt - überraschenderweise." Dass der emotionale Ausbruch auch Ausdruck der Rivalität beider Topclubs sein könnte, verneinte Klopp. "Die Situation auf dem Rasen hatte nichts zu tun mit der historischen Rivalität. Ich glaube nicht, dass Darwin Núñez irgendetwas darüber weiß."

(dpa)