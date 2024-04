"Liebe es hier": Werner schwärmt von Tottenham

Timo Werner ist bis zum Saisonende von Leipzig an Tottenham ausgeliehen. Ein kompletter Wechsel steht im Raum, zumal sich der Stürmer in London wohlfühlt.

Timo Werner kann sich einen Verbleib bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League durchaus vorstellen. "Ich genieße es sehr. Mit dem Team zu spielen, mit diesem Stil, diesem Stadion. Ich liebe es hier", sagte der Fußball-Nationalspieler dem englischen TV-Sender Sky Sports.

Werner ist bis zum Saisonende von RB Leipzig an den Londoner Club ausgeliehen. Die Spurs können den 28-Jährigen per Option für 17 Millionen Euro kaufen. Noch ist darüber keine Entscheidung gefallen. Trainer Ange Postecoglou bezeichnete Werner in der vergangenen Woche als "großartigen Neuzugang". Wie es mit dem Stürmer weitergeht, werde "zu gegebener Zeit" entschieden.

Werner spielt seit Januar im Norden Londons

Für Tottenham kam Werner bisher elfmal in der Premier League zum Einsatz und verbuchte dabei zwei Tore und drei Vorlagen. Die Spurs liegen in der wohl stärksten Liga der Welt auf Platz vier und haben sehr gute Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Werner hatte sich im Januar in den Norden Londons ausleihen lassen, um mehr Spielzeit zu bekommen. In Leipzig war der Schwabe nur noch Stürmer Nummer fünf. Bei den Spurs will sich Werner für die Mitte Juni beginnende Heim-EM empfehlen. Für die jüngsten Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande stand er jedoch nicht im Kader.

(dpa)