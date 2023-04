Medien: Lampard als Interimstrainer zurück zum FC Chelsea

Die Trainersuche beim FC Chelsea könnte bald vorbei sein - zumindest vorerst. Medienberichten zufolge ist eine Übergangslösung im Gespräch, ein alter Bekannter soll zurückkehren.

Bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer zeichnet sich beim FC Chelsea einem Medienbericht zufolge eine Zwischenlösung ab.

Wie "The Athletic" berichtete, könnte Frank Lampard als Interimstrainer bis Saisonende zum Premier-League-Club zurückkehren. Darüber gebe es eine grundsätzliche Einigung, schrieb das Online-Portal, ohne dafür Quellen zu nennen. Der 44 Jahre alte ehemalige englische Fußball-Nationalspieler war am vergangenen Dienstag im Stadion an der Stamford Bridge, als Chelsea 0:0 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool gespielt hatte.

Nach der Trennung von Graham Potter zu Monatsbeginn sucht der zweimalige Champions-League-Sieger einen neuen Trainer. Im Gespräch waren zuletzt unter anderem der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique und auch Julian Nagelsmann, der jüngst beim FC Bayern München freigestellt worden war.

Frank Lampard hatte Chelsea bereits von 2019 bis 2021 trainiert und war dann vom jetzigen Bayern-Trainer Thomas Tuchel ersetzt worden. Anschließend betreute Lampard den FC Everton und ist seit Januar vereinslos. Laut "The Athletic" soll Lampard zusammen mit seinen Assistenten Ashley Cole, Joe Edwards und Chris Jones übergangsweise den Club von Nationalspieler Kai Havertz übernehmen.

