Spitzenreiter Arsenal zeigt Nerven: Nur 2:2 bei West Ham

Im Endspurt um die englische Fußballmeisterschaft gerät der FC Arsenal ins Straucheln. Zum zweiten Mal hintereinander verspielen die Londoner eine Zwei-Tore-Führung.

Der Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal zeigt im Rennen um die englische Fußballmeisterschaft Nerven. Im Derby beim Lokalrivalen West Ham United verspielten die Londoner erneut eine Zwei-Tore-Führung und kamen nach einem turbulenten Spiel nur zu einem 2:2 (1:2).

Bereits eine Woche vorher hatte Arsenal beim FC Liverpool eine frühe Zwei-Tore-Führung hergeschenkt. Die Londoner bleiben Tabellenführer und haben vier Punkte Vorsprung auf Verfolger und Titelverteidiger Manchester City, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Am 26. April kommt es in Manchester zum womöglich entscheidenden Duell der beiden Teams.

Arsenal mit furiosem Beginn

Arsenal begann im London Stadium furios. Gabriel Jesus (7. Minute) und Martin Ödegaard (10.) schossen den Spitzenreiter früh in Führung. Die Gäste blieben die aktivere Mannschaft, bis ein Strafstoß West Ham zurück ins Spiel brachte. Nach einem Foul von Arsenals Gabriel an Lucas Paqueta verwandelte Said Benrahma (33.) vom Punkt für die Hausherren.

Nach der Pause bekam Arsenal einen Handelfmeter zugesprochen, den Bukayo Saka (52.) jedoch weit neben das Tor schoss. Minuten später gelang Jarrod Bowen (54.) der Ausgleich für die hartnäckigen Hammers, bei denen der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf stand. In der Schlussphase hatten die Gunners Glück, dass West-Ham-Stürmer Michail Antonio per Kopf nur Aluminium traf.

