Tottenham-Star Son rassistisch beleidigt

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Heung-Min Son in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht und diese scharf verurteilt.

"Wir wurden auf die absolut verwerflichen rassistische Beleidigungen im Internet gegen Heung-Min Son während des heutigen Spiels aufmerksam gemacht", teilte der Premier-League-Club via Twitter mit. Die Spurs hatten zuvor 2:0 (0:0) gegen West Ham United gewonnen.

Der Südkoreaner Son hatte kurz nach seiner Einwechslung in der 72. Minute den zweiten Treffer für die Mannschaft um den englischen Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane erzielt. Tottenham kündigte an, die Beleidigungen gegen den früheren Bundesliga-Profi melden zu wollen und forderte Konsequenzen. "Wir stehen an der Seite von Sonny und rufen die Social-Media-Firmen und die Behörden erneut dazu auf, zu handeln", hieß es.

Rassistische Beleidigungen in den sozialen Netzwerken sind im englischen Fußball immer wieder Thema. Zuletzt hatte der FC Brentford rassistische Beleidigungen gegen seinen Stürmer Ivan Toney in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht und verurteilt.

(dpa)