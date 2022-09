Benficas Schmidt: Kein Vergleich zwischen Draxler und Götze

Benfica Lissabons neuer Trainer Roger Schmidt will die Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Julian Draxler nicht mit dem Engagement von Mario Götze in seiner Zeit bei der PSV Eindhoven vergleichen.

"Wir haben Julian Draxler nicht verpflichtet, weil es mit Mario Götze in Eindhoven super funktioniert hat, sondern weil wir von ihm total überzeugt sind", sagte er dem "Kicker".

Draxler sei ein Top-Spieler, "der uns in der Offensive insgesamt noch mehr Flexibilität gibt", sagte Schmidt. "Es geht also nicht darum, ob sich Geschichte wiederholt. Es sollte immer um Inhalte gehen, nicht um Personen." Benfica hatte am Donnerstag Draxler vom französischen Meister Paris Saint-Germain bis zum Saisonende ausgeliehen. In Paris hatte der Offensivspieler keine Aussicht mehr auf Einsatzzeiten. Der 28 Jahre alte Draxler war 2014 wie Götze Weltmeister geworden.

Schmidt startet erfolgreich in Lissabon

Der frühere Leverkusener Trainer Schmidt ist seit diesem Sommer bei den Portugiesen verantwortlich. Zuvor arbeitete der 55-Jährige zwei Jahre lang bei der PSV Eindhoven. In dem niederländischen Verein hatte er seit 2020 auch mit Götze gearbeitet. Der 30-Jährige fand unter Schmidt wieder zur alten Stärke.

"Mir hat es große Freude gemacht und ich denke, ihm hat es gut getan, dass es für ihn bei uns einfach nur um Fußball ging, um die Freude am Spiel. Die hat er ausgestrahlt", sagte der Coach. Vor dieser Saison kehrte Götze in die Bundesliga zurück und überzeugt derzeit bei Eintracht Frankfurt.

Mit Benfica erwischte Schmidt einen erfolgreichen Saisonstart. Er führte den Verein über die Qualifikationsrunde noch in die Champions League, zudem liegt der Hauptstadt-Club nach fünf Siegen in fünf Spielen an der Tabellenspitze der heimischen Liga.

