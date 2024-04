Barças will mit Xavi noch Großes erreichen

Eigentlich hatte Barcelonas Trainer Xavi seinen Abschied nach dieser Saison angekündigt. Nun will er aber doch bleiben.

Der FC Barcelona erhofft sich durch den angekündigten Verbleib von Trainer Xavi Hernández nach einer titellosen Saison in der kommenden Spielzeit wieder Erfolge.

"Wir sind überzeugt davon, dass wir große Dinge erreichen können", sagte Vizepräsident Rafa Yuste nach einem Treffen des Coaches mit der Vereinsspitze. Als Ergebnis rückte Xavi von seinem vor drei Monaten verkündeten vorzeitigen Abschied zum Ende dieser Saison ab. Der 44 Jahre alte Ex-Profi, der als Spieler große Erfolge mit den Katalanen feierte, will seinen bis 2025 laufenden Vertrag nun doch erfüllen.

Ende Januar hatte Xavi noch erklärt, mit seinem Rückzug zum 30. Juni Raum für einen notwendigen Kurswechsel schaffen zu wollen. Außerdem wolle er mehr Zeit für seine Familie haben. Bei den folgenden Spekulationen um einen Nachfolger war auch der Name des früheren Bundes- und Bayern-Trainers Hansi Flick gefallen.

Nach dem Treffen von Xavi mit Vereinspräsident Joan Laporta, Sportdirektor Deco und Yuste betonte der Vizepräsident nun: "Xavi möchte dieses Projekt zu Ende bringen und wir müssen ihn unterstützen." Die Umkleidekabine werde dazu sehr gut passen, sagte Yuste mit Blick auf die Mannschaft, zu der die deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan und Marc-André ter Stegen sowie der frühere Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski zählen.

Der in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckende FC Barcelona hatte am vorigen Wochenende 2:3 bei Erzrivale Real Madrid verloren und damit die letzte Chance im Titelrennen eingebüßt. In der Champions League gab es zuvor das Aus im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Große Hoffnungen setzt der Club laut Vizepräsident Yuste in die im November geplante Rückkehr ins Stadion Camp Nou, das aktuell umgebaut wird.

(dpa)