FC Barcelona sichert sich Champions-League-Qualifikation

Der FC Barcelona spielt auch in der kommenden Fußball-Saison in der Champions League.

In der ersten Saison nach dem Weggang von Weltstar Lionel Messi sicherten sich die Katalanen die Qualifikation für die Königsklasse durch einen 2:1 (0:0)-Erfolg bei Real Betis Sevilla. Jordi Alba erzielte das Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Ansu Fati (76.) Barcelona in Führung gebracht, die Marc Bartra (79.) kurz darauf egalisierte. Durch den Erfolg kann das Team von Trainer Xavi Hernandez nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden, die die Teilnahme an der Champions League garantieren.

(dpa)