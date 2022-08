Lewandowski trifft doppelt: Barcelona besiegt Valladolid

Weltfußballer Robert Lewandowski ist weiter in Torlaune.

Beim 4:0 (2:0)-Sieg des FC Barcelona gegen Real Valladolid schnürte der Ex-Bayern-Stürmer sein zweites Tor-Doppelpack für seinen neuen Club.

Erst brachte der 34-Jährige die Katalanen im Camp Nou in der 24. Minute in Führung, ehe er in der 64. Minute das 3:0 markierte. Kurz vor der Pause traf Pedri (43.) zum 2:0, den Endstand markierte Sergi Roberto (90.+2). Mit dem zweiten Saisonsieg bleibt Barça nach dem 3. Spieltag der spanischen Primera División weiter ungeschlagen.

Zuletzt hatte Lewandowski beim 4:1 gegen San Sebastian bereits zweimal getroffen. Nur bei seinem Ligaeinstand, dem 0:0 gegen Vallecano, war der polnische Nationalmannschaftskapitän torlos geblieben.

(dpa)