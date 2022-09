"Old Firm": Celtic Glasgow demontiert Rangers

Celtic Glasgow hat das erste sogenannte "Old Firm" der Saison gegen Erzrivale Glasgow Rangers deutlich für sich entschieden.

Der Titelverteidiger demontierte den Europa-League-Finalisten mit 4:0 (3:0) und baute die Führung in der schottischen Premier League mit 18 Punkten nach sechs Spieltagen auf fünf Zähler aus. Liel Abada (8. Minute/40.), Jota (32.) und David Turnbull (78.) trafen für den Meister.

Celtic trifft am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League in der Gruppe von RB Leipzig auf Titelverteidiger Real Madrid. Die Rangers gastieren am Mittwoch (18.45 Uhr) bei Ajax Amsterdam.

(dpa)