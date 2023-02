Jankovic wird neuer chinesischer Fußball-Nationaltrainer

Der Serbe Aleksandar Jankovic wird neuer Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft der Männer.

Chinas Fußball-Verband teilte mit, dass der 50-Jährige das Team für die Asien-Meisterschaft 2023 und die asiatische Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 vorbereiten solle.

Jankovic trainierte seit 2018 bereits in China das U19-Team und übernahm 2020 das U21-Team in Vorbereitung für die - wegen der Pandemie jetzt auf September und Oktober verschobenen - Asienspiele in der ostchinesischen Stadt Hangzhou.

Im vergangenen Jahr übernahm der Serbe bereits Trainingsaufgaben bei der Nationalmannschaft. Jankovic begann seine Karriere als junger Fußballer bei Roter Stern Belgrad und spielte in Australien, Frankreich und den USA, wo er im Alter von 28 Jahren wegen einer Knieverletzung aufhören musste. Er begann, als Coach zu arbeiten, und trainierte unter anderem das serbische U21-Team, Roter Stern Belgrad, bei Lokomotive Moskau und belgische Erstliga-Clubs, bevor er nach China ging.

Als Nationaltrainer tritt Jankovic die Nachfolge von Li Xiaopeng an, unter dem das Team wenig erfolgreich war und sich nicht für die Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren konnte.

(dpa)