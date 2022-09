Inter verpatzt Bayern-Generalprobe im Mailand-Derby

Der italienische Spitzenclub Inter Mailand hat die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern vermasselt.

Inter verlor das traditionsreiche Derby della Madonnina gegen den Stadtrivalen und Meister AC Mailand mit 2:3 (1:1). Marcelo Brozović (21.) brachte Inter in Führung, doch Rafael Leão (28./60.) und Olivier Giroud (54.) drehten die Partie. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten früheren Bundesliga-Profi Edin Dzeko (67.) half Inter nicht mehr.

Die Mailänder, bei denen Nationalspieler Robin Gosens in der Schlussphase eingewechselt wurde, empfangen den deutschen Fußball-Rekordmeister am kommenden Mittwoch. "Sie haben ein Champions-League-Heimspiel. Ich glaube nicht, dass sie sich nur aufs Verteidigen beschränken werden", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Samstag nach dem 1:1 der Münchner beim 1. FC Union Berlin.

(dpa)