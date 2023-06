Zum Abschied von Ibrahimovic: AC Mailand feiert Sieg

Zum Abschied von Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic hat der AC Mailand sein letztes Saisonspiel in der italienischen Serie A gewonnen.

Der von den Fans gefeierte 41 Jahre alte Schwede sah als Zuschauer einen 3:1 (1:0)-Heimerfolg von Milan gegen Hellas Verona.

Olivier Giroud (45.+2) hatte Mailand in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Davide Faraoni (72.) sorgte Rafael Leao (85./90.+2) mit einem Doppelpack für den Sieg und wurde dafür von Ibrahimovic beklatscht. Hinter Meister SSC Neapel, Lazio Rom und Inter Mailand belegte AC Mailand Platz vier in der Abschlusstabelle und spielt in der Champions League.

In dieser Saison stand Ibrahimovic wegen diverser Verletzungen lediglich in vier Liga-Spielen auf dem Platz, darunter dreimal als Einwechselspieler, und erzielte nur ein Tor. Nach einem langen Ausfall wegen einer Knieoperation im vergangenen Jahr plagte sich der Routinier erst mit einer Oberschenkelblessur und zuletzt mit einer Wadenverletzung.

Trotzdem wurde der Schwede zum Abschied von den Mailänder Fans gefeiert. Vor dem Spiel zeigten sie eine Choreografie mit dem Schriftzug "Godbye" - einem Wortspiel zu Goodbye. Zudem wurde der 41-Jährige mit "Ibrahimovic, Ibrahimovic"-Sprechchören empfangen. Der Kult-Spieler reagierte sichtlich gerührt und bedankte sich bei den Fans, indem er mit den Händen ein Herz in ihre Richtung formte.

Ob und wo Ibrahimovic seine Karriere fortsetzt, ist unklar. Italienischen Medienberichten zufolge soll Erstligist AC Monza Interesse an dem Schweden haben.

(dpa)