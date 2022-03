Valerien Ismael übernimmt Besiktas Istanbul

Der frühere Werder-Spieler und Wolfsburg-Trainer Valerien Ismael ist neuer Chefcoach des türkischen Meisters Besiktas Istanbul.

Das gab der auf Platz acht der Süper Lig abgerutschte Spitzenclub bekannt.

Ismael unterschrieb einen bis zum Ende der kommenden Saison gültigen Vertrag, der per Option bis 2024 verlängert werden kann.

Der 46 Jahre alte Franzose spielte in der Fußball-Bundesliga für Werder Bremen, Bayern München und Hannover 96, ehe er 2011 bei den Niedersachsen seine Trainerkarriere begann. Neben den zweiten Mannschaften von Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg trainierte Ismael in Deutschland den 1. FC Nürnberg sowie von Oktober 2016 bis Februar 2017 die Wolfsburger Profis. Nach Stationen bei Apollon Smyrnis in Griechenland und dem Linzer ASK in Österreich wechselte er 2020 nach England, wo er den FC Barnsley und West Bromwich Albion übernahm.

