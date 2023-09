Auch Kane trifft: England siegt in Schottland

England hat auch dank Bayern-Stürmer Harry Kane in einem Testspiel gegen Schottland gewonnen.

Beim 3:1 (2:0)-Erfolg der Three Lions in Glasgow sorgte der 30-Jährige mit seinem Tor in der 81. Minute für den Endstand.

Zuvor hatten Phil Foden (32.) und der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (35.) die Gäste in Führung gebracht. Ein Eigentor des englischen Verteidigers Harry Maguire (67.) hatte die Partie zwischenzeitlich wieder spannend gemacht.

(dpa)