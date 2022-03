Eriksen spielt bei Heim-Comeback für Dänemark von Beginn an

Bei der Rückkehr an den Ort seines Zusammenbruchs bei der Fußball-EM im vergangenen Jahr wird Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen gleich von Beginn an auflaufen.

Beim Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Serbien wird der 30-Jährige am Dienstag im Kopenhagener Parken-Stadion in der Startelf stehen, wie Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau am Sonntag ankündigte. Ob der 110-fache Nationalspieler dabei gar Mannschaftskapitän sein wird, müsse man sehen, sagte der frühere Mainz-Coach.

Poulsen und Delaney fehlen

Verzichten muss Hjulmand dagegen auf die Verletzten Yussuf Poulsen (RB Leipzig) und Ex-Bundesliga-Profi Thomas Delaney (FC Sevilla). Dafür rückt der Augsburger Mads Pedersen gegen die Serben in den Kader, wie der dänische Fußballverband DBU auf Twitter schrieb.

Eriksen hatte beim 2:4 (1:3) gegen die Niederlande sein Comeback in der Nationalelf gefeiert und dabei nur knapp zwei Minuten nach seiner Einwechslung den 2:3-Anschlusstreffer erzielt. Das Testspiel in Amsterdam war sein erstes Länderspiel seit über neun Monaten gewesen. Am 12. Juni 2021 war Eriksen bei der EM-Begegnung gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Sanitäter retteten ihm das Leben.

