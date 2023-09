Vereinsloser Ex-Weltmeister Mustafi: Interesse aus Genua

Bei Sampdoria Genua wurde Shkodran Mustafi 2014 zum Nationalspieler. Nun könnte es für den vereinslosen Ex-Weltmeister eine Rückkehr nach Italien geben.

Der derzeit vereinslose deutsche Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi könnte in die italienische Serie B wechseln.

Fußball-Zweitligist Sampdoria Genua erwägt eine Verpflichtung des 31 Jahre alten Abwehrspielers, wie Sportdirektor Andrea Mancini der Zeitung "Il Secolo XIX" sagte. "Vielleicht. Es gibt es Liste mit drei bis vier Namen, es gibt nicht viele vereinslose Spieler. Wir versuchen gerade festzustellen, wer körperlich am fittesten ist", sagte Mancini angesprochen auf Mustafi. Sampdoria ist nach der Verletzung von Innenverteidiger Alex Ferrari kurzfristig auf der Suche nach einem Abwehrspieler.

Mustafi zuvor in Genua

Mustafi spielte in seiner Karriere bereits von 2012 bis 2014 für Genua. Anschließend lief er unter anderem für den FC Valencia und den FC Arsenal sowie 2021 für ein halbes Jahr für Schalke 04 auf. Zuletzt spielte Mustafi beim spanischen Zweitligisten UD Levante und ist seit dem Auslaufen seines Vertrages dort zum Ende vorigen Saison ohne Verein. Nach einer Oberschenkel-Operation im vergangenen November hält er sich derzeit in München fit.

An ein Karriereende denkt der Ex-Bundesliga-Profi noch nicht. "Ich habe einfach Bock, noch ein paar Jahre zu spielen. Ich bin erst 31 und werde es natürlich versuchen", sagte Mustafi zuletzt dem Portal "transfermarkt.de". Motivation sei, dass die letzte Zeit katastrophal gewesen sei. "So will ich mich nicht vom Fußball verabschieden. Auf keinen Fall", sagte er.

(dpa)