Klopp: Liverpool nicht an Bellingham interessiert

Liverpool galt neben Real Madrid und Manchester City lange Zeit als möglicher neuer Club für das BVB-Talent Jude Bellingham. Doch Aussagen von Coach Jürgen Klopp lassen auf einen Verzicht schließen.

Der FC Liverpool hat offenbar kein ernsthaftes Interesse am Dortmunder Fußball-Juwel Jude Bellingham (19). Darauf lassen jüngste Aussagen von Trainer Jürgen Klopp schließen.

"Ich habe nie verstanden, warum wir ständig über Dinge reden, die wir theoretisch nicht haben können", kommentierte der 55-Jährige vielsagend. Der einstige BVB-Coach betonte aber auch, dass sich seine Antwort auf Fragen nach möglichen Neuzugängen "nicht speziell auf Jude Bellingham" beziehe.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten englische Medien darüber berichtet, dass ein Transfer von Bellingham für Liverpool zu teuer werden könnte. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft noch bis 2025. Bei einem vorzeitigen Abschied winkt dem BVB eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich. Bellingham war 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City ins Revier gewechselt. Zu den möglichen Interessenten zählten bisher neben Liverpool auch Manchester City und Real Madrid.

Sehr teure Transfers wohl unrealistisch

Nach einer bisher enttäuschenden Saison strebt Liverpool einen Umbruch an. "Man muss erkennen, was man kann, und dann muss man damit arbeiten. Wie viel Geld haben wir zur Verfügung, und damit muss man dann arbeiten", sagte Klopp. Sehr teure Transfers seien deshalb unrealistisch: "Wir sind keine Kinder. Wenn man einen Fünfjährigen fragt: "Was willst du zu Weihnachten?", sagt er dir: "Ich möchte einen Ferrari". Du würdest nicht sagen "das ist eine gute Idee", du würdest sagen "nein, das ist zu teuer und fahren kannst du sowieso nicht"."

Abschließend fügte Klopp an: "Wir versuchen absolut alles, um es zu bekommen. Aber es gibt Momente, da muss man akzeptieren, dass dies oder das bei uns nicht möglich ist und dann tritt man einfach zur Seite und macht andere Sachen."

